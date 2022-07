SuperQuark 2022: anticipazioni e servizi puntata 27 luglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il programma di divulgazione scientifica SuperQuark 2022 torna stasera in tv mercoledì 27 luglio in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE Gli habitat d’acqua dolce occupano solo una piccola parte della superficie della terra, ma sono vitali per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno. E il successo dipende da una perfetta scelta dei tempi, legata all’arrivo delle piogge o allo scioglimento dei ghiacci. Prosegue in questi habitat – con il documentario della Bbc – il viaggio nel gioco della seduzione di SuperQuark, in onda mercoledì 27 luglio su Rai 1, con Piero Angela. Obiettivo, ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il programma di divulgazione scientificatorna stasera in tv mercoledì 27in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, eccosu argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE Gli habitat d’acqua dolce occupano solo una piccola parte della superficie della terra, ma sono vitali per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno. E il successo dipende da una perfetta scelta dei tempi, legata all’arrivo delle piogge o allo scioglimento dei ghiacci. Prosegue in questi habitat – con il documentario della Bbc – il viaggio nel gioco della seduzione di, in onda mercoledì 27su Rai 1, con Piero Angela. Obiettivo, ...

SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con “Superquark”, in onda mercoledì 27 luglio alle 21.25 su Rai 1 - zazoomblog : Stasera in TV 27 luglio 2022: La strada del silenzio e SuperQuark - #Stasera #luglio #2022: #strada - CatelloCaiazzo : RT @camcomroma: Nella puntata del 6/07 di @SuperQuarkRai è andato in onda un lungo servizio su 'La Grande Roma', la ricerca promossa dalla… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #Ascoltitv Iscriviti gratuitame… - tizianarambelli : Gli studi sulle Mummie di Roccapelago all’ospedale di Forlì approdano su Superquark: cambia solo la data di messa i… -