Siamo sicuri che il 2% di inflazione sia ancora un obiettivo corretto?

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ieri, 26 luglio, il Fondo monetario internazionale ha tagliato le sue previsioni di crescita globale per il 2022 al 3,2%, in calo dello 0,4% rispetto alla stima di aprile e quasi la metà del tasso di crescita dello scorso anno. Grazie in gran parte all’, il Fmi prevede solo una crescita mondiale del 2,9% nel 2023, con il potenziale di scendere al 2% se i blocchi del Covid-19 sopprimono l’economia cinese o la frammentazione politica ostacola il commercio globale. Il Fmi vede anche il rischio di una recessione globale verso il 2024. Per l’Italia, i numeri Fmi, elaborati prima della caduta del governo Draghi, dello scioglimento delle Camere e dell’annuncio di elezioni tra due mesi, stimano che nel 2024 si tornerà a tassi di crescita economica rasoterra. Più negative le previsioni d Moody’s e Standard & Poor’s: le note agli abbonati parlano di un arresto del ...

RadioZetaOf : ?? C’è solo una cosa di cui siamo sicuri: quando @StrangisLuigi è salito sul palco del #radiozetaFHL22: c’era più di… - condaghe : @elevisconti Siamo sicuri che ci sarà una coalizione letta e un cdx meloni Salvini? Io ho dubbi. - danieledv79 : RT @cristinapitzal1: @AlbertoLela @danieledv79 @EnricoLetta D'accordissimo, e vorrei dare un contributo economico alla campagna. Ma siamo s… - maola_varalli : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 26.07.2022 Biscotto, il micino cacciato con la canna dell'acqua, vi ricordate? E' sotto terapie, molto fragile e s… - cristinapitzal1 : @AlbertoLela @danieledv79 @EnricoLetta D'accordissimo, e vorrei dare un contributo economico alla campagna. Ma siam… -

TargatoCn.it

Ci sono vecchie conoscenze, ma anche nuovi artisti che, non smetteranno di stupire Qualcosa lo si era già potuto intuire a inizio dicembre, quando la celebre piattaforma per lo streaming ......sistema " interfacciato con un WMS " può guidare l'operatore verso i percorsi più rapidi e... Il passo finale saranno poi le brain - computer interfaces , masu una prospettiva di lungo (o ... Terzo ponte di Alba: "Siamo sicuri che quel progetto sia quello giusto per la città" Incontro in Prefettura, rimodulati i controlli per mantenere alta l’attenzione nelle zone calde della città. Accelerata anche per la videosorveglianza ...