Quando era Venere a corteggiare Bacco

(Di mercoledì 27 luglio 2022) All’inizio era vietato. A dircelo è Plinio il Vecchio, che scrive: «A Roma alle donne era proibito di bere. Tra i vari esempi – aggiunge – troviamo che la moglie di Egnazio Metennio, per aver bevuto del vino da una botte, fu uccisa a colpi di bastone dal marito, che Romolo poi assolse dalla imputazione di assassinio». L’episodio raccontato nella “Naturalis Historia” testimonia il divieto fatto al gentil sesso di godere del frutto della vite, almeno nei primi secoli della storia dell’Urbe. Pare infatti che sia stato proprio Romolo, il mitico fondatore della città, a porre questo divieto: che sia stato proprio il primo re, allevato da una lupa, a privare le donne del piacere di una coppa di vino, non è dato sapere. Di sicuro il divieto era contenuto tra le prime leggi che governavano la neonata Roma, all’epoca dei Re: la violazione era gravissima, punibile con la morte. Il marito che, ...

