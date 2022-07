Prestito secco? No grazie: l’Atalanta molla la pista Tavares (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuno Tavares non verrà all’Atalanta. I nerazzurri volevano il diritto di riscatto, ma l’Arsenal ha rifiutato tale offerta l’Atalanta non prenderà Nuno Tavares. Nonostante ci fosse ottimismo negli ultimi giorni per l’ingaggio dell’esterno, la trattativa si è arenata sulle richieste dell’Arsenal. I nerazzurri erano intenzionati a comprare il giocatore tramite la seguente opzione: Prestito con diritto di riscatto intorno ai 16/17 milioni. Gli inglesi però non hanno voluto sentire ragioni, dando la possibilità alla Dea di prendere Tavares solo in Prestito secco. Opzione troppo stretta che stracciò ogni possibilità di accordo, e ora l’Atalanta è ritornata su Parisi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nunonon verrà al. I nerazzurri volevano il diritto di riscatto, ma l’Arsenal ha rifiutato tale offertanon prenderà Nuno. Nonostante ci fosse ottimismo negli ultimi giorni per l’ingaggio dell’esterno, la trattativa si è arenata sulle richieste dell’Arsenal. I nerazzurri erano intenzionati a comprare il giocatore tramite la seguente opzione:con diritto di riscatto intorno ai 16/17 milioni. Gli inglesi però non hanno voluto sentire ragioni, dando la possibilità alla Dea di prenderesolo in. Opzione troppo stretta che stracciò ogni possibilità di accordo, e oraè ritornata su Parisi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

