Padova-Spezia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Padova-Spezia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della sfida amichevole del precampionato 2022 dei liguri. Gli aquilotti sono pronti a scendere in campo allo stadio Euganeo, ospiti dai veneti che costituiscono una rivale assolutamente probante in questa fase ancora estiva della preparazione. Appuntamento alle ore 20.30 di mercoledì 27 luglio, diretta tv e streaming ancora non annunciate: la sfida potrebbe non essere visibile, ma si resta in attesa di comunicazioni dei club che talvolta trasmettono gli incontri suoi propri canali social. SEGUI LA diretta TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudella sfidadel precampionatodei liguri. Gli aquilotti sono pronti a scendere in campo allo stadio Euganeo, ospiti dai veneti che costituiscono una rivale assolutamente probante in questa fase ancora estiva della preparazione. Appuntamento alle ore 20.30 di mercoledì 27 luglio,tv eancora non annunciate: la sfida potrebbe non essere visibile, ma si resta in attesa di comunicazioni dei club che talvolta trasmettono gli incontri suoi propri canali social. SEGUI LATESTUALE SportFace.

