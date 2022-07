Maneskin inarrestabili: due nomination agli Mtv Vma con “I wanna be your slave” (Di mercoledì 27 luglio 2022) CHICAGO – Al rientro negli Stati Uniti per partecipare al Lollapalooza di Chicago, i Maneskin hanno aggiunto due nuovi significativi traguardi alla loro lista di successi. La band ha raggiunto ancora una volta la posizione #1 nella U.S. Alternative radio grazie all’ultimo singolo “Supermodel”, diventato il terzo brano della band in meno di un anno (dopo “Beggin'” e “I wanna be your slave”) ad arrivare alla vetta di una o più classifiche rock di Billboard. Secondo Mediabase, i Maneskin sono gli unici artisti ad aver raggiunto la numero #1 nella U.S. Alternative radio con due canzoni quest’anno. Il gruppo, inarrestabile, vanta anche la vittoria dei Billboard Music Awards di quest’anno nella categoria “Top Rock Song” e l’iHeartRadio Music Award come “Best New Alternative Artist”. La band ha inoltre ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 27 luglio 2022) CHICAGO – Al rientro negli Stati Uniti per partecipare al Lollapalooza di Chicago, ihanno aggiunto due nuovi significativi traguardi alla loro lista di successi. La band ha raggiunto ancora una volta la posizione #1 nella U.S. Alternative radio grazie all’ultimo singolo “Supermodel”, diventato il terzo brano della band in meno di un anno (dopo “Beggin'” e “Ibe”) ad arrivare alla vetta di una o più classifiche rock di Billboard. Secondo Mediabase, isono gli unici artisti ad aver raggiunto la numero #1 nella U.S. Alternative radio con due canzoni quest’anno. Il gruppo, inarrestabile, vanta anche la vittoria dei Billboard Music Awards di quest’anno nella categoria “Top Rock Song” e l’iHeartRadio Music Award come “Best New Alternative Artist”. La band ha inoltre ...

Agenzia_Ansa : I Maneskin hanno ottenuto due nuove nomination agli MTV VMA nelle categorie Best New Artist e Best Alternative Vide… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I Maneskin hanno ottenuto due nuove nomination agli MTV VMA nelle categorie Best New Artist e Best Alternative Video (per… - infoitcultura : I Maneskin sono inarrestabili: il nuovo primato incredibile e le nomination agli Mtv Awards - infoitcultura : Inarrestabili Maneskin, 'Supermodel' in cima alla classifica Usa - infoitcultura : Inarrestabili Maneskin, 'Supermodel' in cima alla classifica Usa -