L'Isola dei Famosi, un'ex naufraga ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato: "L'ho saputo dal primo sguardo che non te ne saresti più andata!"

C'è profumo di fiori d'arancio per l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi Virginia Mihajlovic: pochi giorni fa, infatti, il fidanzato Alessandro Vogliacco – calciatore del Genoa – ha fatto la fatidica proposta di matrimonio alla compagna e ha pubblicato sui social alcuni romantici scatti del momento in bianco e nero. Le foto ritraggono Alessandro in ginocchio nell'atto di consegnare l'anello alla futura sposa, la quale raggiante è subito corsa ad abbracciare il fidanzato. A corredo delle foto, una romantica didascalia: Mi sono inginocchiato per chiederti di starmi accanto per tutta la vita, L'ho saputo dal primo sguardo che non te ne saresti più andata. 1825 giorni ...

