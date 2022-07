Formisano: “Non ci sarà solo una terza maglia! Agevolazione per gli abbonati” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alessandro Formisano è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione della presentazione delle nuove maglie del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Per ora abbiamo presentato solo le prime due maglie della prossima stagione, non posso svelare il colore della terza ma posso dirvi che non ci sarà solo una terza maglia ma come l’anno scorso potrebbero uscirne tante altre” “Quest’anno l’abbonamento è molto articolato, tutto questo perché la cosa più importante è prenderci cura dei nostri tifosi”. “Maglie su Maradona? Stiamo lavorando anche su questo ed in particolare su alcuni momenti che hanno reso Diego indelebile nella storia del Napoli”. “La campagna abbonamenti è basata su due aspetti principali, il primo è quello di premiare i tifosi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alessandroè intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione della presentazione delle nuove maglie del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Per ora abbiamo presentatole prime due maglie della prossima stagione, non posso svelare il colore dellama posso dirvi che non ciunamaglia ma come l’anno scorso potrebbero uscirne tante altre” “Quest’anno l’abbonamento è molto articolato, tutto questo perché la cosa più importante è prenderci cura dei nostri tifosi”. “Maglie su Maradona? Stiamo lavorando anche su questo ed in particolare su alcuni momenti che hanno reso Diego indelebile nella storia del Napoli”. “La campagna abbonamenti è basata su due aspetti principali, il primo è quello di premiare i tifosi ...

