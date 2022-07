F1, Helmut Marko: “La Red Bull andrà in penalità per la rotazione dei motori” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giochi di strategie. Il Mondiale 2022 di F1 si è messo decisamente bene per la Red Bull e l’ultimo centro in Francia di Max Verstappen ha dato ulteriore supporto. La vittoria dell’olandese e la contemporanea uscita di scena del monegasco della Ferrari Charles Leclerc hanno permesso a Max di portare il vantaggio sul ferrarista a 63 lunghezze. Mancano ancora 10 gare al termine del campionato, ma la sensazione è che tutto sia nelle mani di Verstappen. Per questo, Red Bull deve valutare in maniera attenta come gestire i motori. Allo stato attuale delle cose, la scuderia di Milton Keynes è in perfetta tabella di marcia e non è mai andata in penalità, cosa che invece è accaduta per la Rossa. Stando a quanto riferito dal consulente di Red Bull, Helmut Marko, ci saranno delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giochi di strategie. Il Mondiale 2022 di F1 si è messo decisamente bene per la Rede l’ultimo centro in Francia di Max Verstappen ha dato ulteriore supporto. La vittoria dell’olandese e la contemporanea uscita di scena del monegasco della Ferrari Charles Leclerc hanno permesso a Max di portare il vantaggio sul ferrarista a 63 lunghezze. Mancano ancora 10 gare al termine del campionato, ma la sensazione è che tutto sia nelle mani di Verstappen. Per questo, Reddeve valutare in maniera attenta come gestire i. Allo stato attuale delle cose, la scuderia di Milton Keynes è in perfetta tabella di marcia e non è mai andata in, cosa che invece è accaduta per la Rossa. Stando a quanto riferito dal consulente di Red, ci saranno delle ...

