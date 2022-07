Elezioni col botto per il centrodestra: la simulazione è un trionfo. Grana M5S per il Pd (Di mercoledì 27 luglio 2022) A Letta conviene allearsi ai centristi (Renzi, Calenda e Di Maio) lasciando Conte al suo destino. In ogni caso il risultato delle Elezioni è già scritto. Il centrodestra è dato vincente in ogni caso, a prescindere da quale sarà lo schieramento avversario. È quanto emerge dai tre scenari elaborati da Quorum/YouTrend per Sky TG24. È alla luce di rilevazioni come questa che i partiti stanno facendo le loro mosse. Partiamo da primo scenario. Seppur negativo, per Letta è il migliore. Il Pd si presenterebbe alleato con Iv, Azione e Insieme per il futuro, oltre ad Verdi/Sinistra e Art.1 (l'unica forza politica che ha già annunciato di stare con i Dem). Ma senza il M5S, come vuole la maggioranza degli elettori di entrambi i partiti secondo una recente rilevazione di Swg, e alla luce del veto di Calenda su Conte e della rottura tra lo stesso Conte e Letta. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) A Letta conviene allearsi ai centristi (Renzi, Calenda e Di Maio) lasciando Conte al suo destino. In ogni caso il risultato delleè già scritto. Ilè dato vincente in ogni caso, a prescindere da quale sarà lo schieramento avversario. È quanto emerge dai tre scenari elaborati da Quorum/YouTrend per Sky TG24. È alla luce di rilevazioni come questa che i partiti stanno facendo le loro mosse. Partiamo da primo scenario. Seppur negativo, per Letta è il migliore. Il Pd si presenterebbe alleato con Iv, Azione e Insieme per il futuro, oltre ad Verdi/Sinistra e Art.1 (l'unica forza politica che ha già annunciato di stare con i Dem). Ma senza il M5S, come vuole la maggioranza degli elettori di entrambi i partiti secondo una recente rilevazione di Swg, e alla luce del veto di Calenda su Conte e della rottura tra lo stesso Conte e Letta. ...

