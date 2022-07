Donatella Raffai | e fine ha fatto il volto di Chi l’ha visto? Un tragico destino

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., chehal’ex conduttrice di Chi? Da anni si era ritirata dalla tv fino alla tragica scomparsa. Molti ricorderanno la donna come uno dei volti televisivi più noti tra ladegli anni ’80 e gli anni ’90. In realtà laha lavorato per lungo tempo dietro le