Diritti umani, Asmae dachan ad 'Amore Festival' (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – La giornalista e poetessa italo-siriana Asmae dachan il primo agosto sarà presente ad Augusta (Siracusa) per l'edizione di "Amore Festival", organizzato da Mete Onlus. L'appuntamento è per le ore 18.30 a Palazzo di Città, dove si terrà il Panel guidato dalla Presidente Giorgia Butera: "No Armed Conflict. Educazione ai Diritti umani, alla Pace ed alla Democrazia". dachan è esperta di Medio Oriente, Siria, Islam, dialogo interreligioso, immigrazione e terrorismo internazionale, iscritta all'Ordine dei Giornalisti delle Marche lavora come freelance per diverse testate nazionali e internazionali, tra cui Avvenire, Confronti, Panorama, L'Espresso, Vita non Profit, Altreconomia, Venerdì di Repubblica, The Post Internazionale e Senza Filtro. Responsabile Ufficio Stampa della Fondazione ...

