CORSAIR VENGEANCE RGB | sfrutta tutte le potenzialità delle prestazioni

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, oggi ha annunciato l'ultimo modello del suo pluripremiato portafoglio di memorie DDR5, la memoria VENGEANCE RGB DDR5. Ottimizzate per gli appassionati più esigenti e per le workstation di ultima generazione, i nuovi moduli sono disponibili in colorazione bianca o nera, garantiscono prestazioni DDR5 sensazionali ed offrono l'elegante ed iconico design RGB CORSAIR. Disponibile inizialmente con velocità fino a 6.400 MT/s e capacità fino a 32 GB

