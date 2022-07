Calciomercato Milan – De Ketelaere, assalto fallito. Ma Maldini non molla (Di mercoledì 27 luglio 2022) Charles De Ketelaere rimane l'obiettivo prioritario del Milan in questo Calciomercato estivo. Il club farà di tutto per prenderlo dal Bruges Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Charles Derimane l'obiettivo prioritario delin questoestivo. Il club farà di tutto per prenderlo dal Bruges

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, cresce la fiducia per #DeKeteleare. #Maldini domani in prestito allo #Spezia - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan e @ClubBrugge in Svizzera per parlare di #DeKetelaere: incontro terminato ???? - MarcoGuidi13 : Il #Bruges conferma: “Non c’è ancora accordo con il #Milan per #DeKetelaere” #Calciomercato - news_mercato_ : #Calciomercato, distanza di 2/3 milioni tra domanda e offerta per Charles #DeKetelaere tra #Milan e #ClubBrugge: i… - gab72boa : RT @MilanNewsit: Ziyech non è l'unico piano B per la trequarti: torna di moda Berardi -