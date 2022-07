Cairo detta la linea e il Festival dello Sport punta sul calcio - Primaonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) ... svoltasi a Milano, hanno partecipato: Urbano Cairo, Presidente e Amministratore Delegato RCS MediaGroup, Stefano Barigelli, Direttore La Gazzetta dello Sport, Giovanni Malagò, Presidente CONI, Luca ... Leggi su primaonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) ... svoltasi a Milano, hanno partecipato: Urbano, Presidente e Amministratore Delegato RCS MediaGroup, Stefano Barigelli, Direttore La Gazzetta, Giovanni Malagò, Presidente CONI, Luca ...

mediaetica : RT @Primaonline: Cairo detta la linea e il Festival dello Sport punta sul calcio - Primaonline : Cairo detta la linea e il Festival dello Sport punta sul calcio - MurgiaClaudia : Però una cosa va detta: non si può dar via senza un ritorno economico un giocatore pagato 25 milioni, più di quanto… - anna_boggero : @SIPARISipari In una conversazione twitterina con Flavia Fratello, mi fu detto che in realtà Cairo non detta una li… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: La trattativa #Bremer è una vittoria di Urbano #Cairo. Pensavano di metterlo spalle al muro strappando il suo gioiello a pr… -