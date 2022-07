Auxerre | bivio per l'attacco | Niang e Badji le due piste possibili

Calcio in Pillole

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...I rossoneri vorrebbero il difensore inglese in prestito con diritto di riscatto, mentre il Tottenham spinge per inserire l'obbligo di riscatto nell'accordo. Intanto, anche il presidente del Lille ha c ...