Video | Dybala | ' Presto per parlare di Roma da scudetto'

AliprandiJacopo : ???? Dybala: 'La prima domanda che ho fatto al mister è sugli obiettivi. Perché a me piace vincere, e anche a… - SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - OfficialASRoma : ?? Spina e Dybala ?? - NanaYawmichaell : RT @LAROMA24: ???? L'arrivo di Paulo #Dybala con il general manager Tiago Pinto in conferenza stampa #asroma ?????? - JuventvsNews : RT @GoalItalia: 'Esulterò se segno contro la Juve? Ovviamente no' 'L'addio una scelta di società e allenatore' #Dybala fa chiarezza ?? http… -

In occasione della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma, Paulomostra grande rispetto per la Juventus ...In occasione della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma, Paulofrena gli entusiasmi dei tifosi giallorossi ...“A me e Mourinho piace vincere”. Si presenta così Paulo Dybala nel corso della conferenza stampa di presentazione a Trigoria. “La mia miglior versione Lavoro per quello. Spero sia così. Ci sono tante ...Il nuovo attaccante della Roma in conferenza stampa: "Con Francesco ci ho parlato alla partita di Eto'o ma non c'era ancora la certezza di arrivare. Lui mi ha parlato molto bene di ...