Unusually Refreshing Summer Tour di Hendrick’s Gin | date in Italia

(Di martedì 26 luglio 2022) Con il passare degli anni, la grattachecca si evolve e diventa persino protagonista di unnazionale che la celebra con un innovativo “cocktail al cucchiaio” ROMA – “Gratta, gratta Checca”: con queste parole un marito dell’antica Roma chiedeva alla propria moglie di grattare la “checca”, ovvero il blocco di ghiaccio recuperato sui monti e conservato sotto terra, per preparare la famosa “grattachecca”. Una bevanda tradizionale talmente rinfrescante e gustosa che, a distanza di secoli, persino Caterina de’ Medici fece richiesta di uno specialista da portare con sé alla corte del Re di Francia per avere la propria razione quotidiana di “ghiaccio zuccherato e profumato”. Dal Rinascimento si passa alla storia contemporanea: la gustosa miscela di origine romana conquista i cuori e i palati di tuttaa tal punto da essere chiamata in diversi modi a ...

Mixer Planet

Con il passare degli anni, la grattachecca si evolve e diventa persino protagonista di un tour nazionale che la celebra con un innovativo “cocktail al ...Germany’s national statistics office says that the country’s average life expectancy dropped noticeably between 2019 and 2021 ...