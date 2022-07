Test Logica | Il primo appuntamento | chi dei tre aspetta una ragazza?

Leggi su direttanews

(Di martedì 26 luglio 2022) Sai risolvere questoragionando in pochi secondi? Se riesci a trovare la chiave giusta subito, sarà un gioco da ragazzi!(Bright side screenshot)Sei un vero detective? Ora potrai dimostrare le tue capacità davanti a tutti e se te ne intendi di primi appuntamenti, per te sarà un gioco da ragazzi! Vediamo se riesci a risolvere questo divertentedi. Per essere campioni in questo genere di indovinelli non basta essere intuitivi. Occorre la velocità e il giusto ragionamento logico che scoverà immediatamente la chiave dell’enigma. spesso i rompicapo sono a tempo e anche in questo caso avrai pochissimi secondi a disposizione. Il nostro cervello è un muscolo e va allenato nella parte mnemonica e in quella ...