(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi nazionalità georgiana è statodalla Polizia di Stato a(Caserta) pertasessuale commessa nei confronti di una. I poliziotti del Commissariato disono intervenuti mentre pattugliavano il territorio in via Santa Caterina dopo aver udito le urla di una donna; giunti sul posto, hanno trovato la georgiana che chiedeva aiuto, era scossa ed impaurita, con gli indumenti strappati e presentava varie escoriazioni sul corpo. A non molta distanza i poliziotti hanno rintracciato unubriaco che alla vista della volante hato di darsi alla fuga sferrando pugni all’indirizzo dei poliziotti e dell’auto di servizio. L’uomo è stato ...

anteprima24 : ** Tenta #Violenza su connazionale, 45enne georgiano arrestato a #Marcianise ** - GINA32451015 : RT @SkyTG24: Marcianise, tenta violenza sessuale: 45enne arrestato - SkyTG24 : Marcianise, tenta violenza sessuale: 45enne arrestato - cronachecampane : Georgiano ubriaco tenta di violentare una donna a Marcianise: arrestato #georgianoubriaco #marcianise #violenza - RI_news3 : Biella, somalo tenta di stuprare una 20enne italiana nella notte: arrestato per violenza sessuale: -

... in Marcianise , ha proceduto all' arresto di un cittadino di nazionalità georgiana , classe '77, domiciliato a Capodrise, resosi responsabile di reato di tentatasessuale , resistenza, ...Nei confronti del 45enne venivano evidenziati gravi e concordanti indizi di reato in ordine ai reati di tentatasessuale, percosse e maltrattamenti nei confronti della donna, sua ...La Polizia di Stato di Caserta, nella notte del 22 luglio 2022, in Marcianise, ha proceduto all’arresto di un cittadino di nazionalità georgiana, classe ’77, domiciliato ...Marcianise, donna rischia di essere violentata da uno straniero. Fermato un 45enne georgiano, accusato anche di resistenza ...