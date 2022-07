Standard and Poor’ s rivede al ribasso l’outlook dell’Italia a stabile da positivo (Di martedì 26 luglio 2022) Standard and Poor’ s rivede al ribasso l’outlook dell’Italia a ‘stabile da ‘positivo. Lo afferma in una nota l’agenzia di rating confermando la valutazione per l’Italia ‘BBB’. “Il 21 luglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dissolto il parlamento dopo le dimissioni del premier Mario Draghi”. Questi sviluppi potrebbero” spostare “l’attenzione da riforme chiave e pesare ulteriormente sulla fiducia e sulla crescita in un momento di elevata incertezza e aumento dell’inflazione”. Lo afferma spiegando la sua decisione di rivedere al ribasso l’outlook dell’Italia a stabile. l’outlook stabile riflette i rischi che un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)andala ‘da ‘. Lo afferma in una nota l’agenzia di rating confermando la valutazione per l’Italia ‘BBB’. “Il 21 luglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dissolto il parlamento dopo le dimissioni del premier Mario Draghi”. Questi sviluppi potrebbero” spostare “l’attenzione da riforme chiave e pesare ulteriormente sulla fiducia e sulla crescita in un momento di elevata incertezza e aumento dell’inflazione”. Lo afferma spiegando la sua decisione dire alriflette i rischi che un ...

