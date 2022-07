Ritiro Napoli, Spalletti si ferma con due azzurri a fine allenamento (Di martedì 26 luglio 2022) Il Napoli sta svolgendo a Castel di Sangro, in Abruzzo, la seconda parte del Ritiro pre campionato, dopo aver fatto il primo raduno in quel di Dimaro. Nelle prossime ore alla squadra si aggiungerà anche Kim Min-jae, il sostituto di Koulibaly che il Napoli ha preso dal Fenerbahce. Il difensore svolgerà le visite mediche a Roma per poi raggiungere gli azzurri ed iniziare la sua nuova avventura. Anche questa mattina la squadra ha svolto il consueto allenamento. Fabian Ruiz e Andrea Petagna sono tornati in gruppo, mentre Adam Ounas è stato ancora assente. Parzialmente in gruppo Alessandro Zanoli, personalizzato invece per Karim Zedadka e Giuseppe Ambrosino. Proprio questi ultimi sono rimasti in campo al termine dell’allenamento con Luciano Spalletti. Il tecnico ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022) Ilsta svolgendo a Castel di Sangro, in Abruzzo, la seconda parte delpre campionato, dopo aver fatto il primo raduno in quel di Dimaro. Nelle prossime ore alla squadra si aggiungerà anche Kim Min-jae, il sostituto di Koulibaly che ilha preso dal Fenerbahce. Il difensore svolgerà le visite mediche a Roma per poi raggiungere glied iniziare la sua nuova avventura. Anche questa mattina la squadra ha svolto il consueto. Fabian Ruiz e Andrea Petagna sono tornati in gruppo, mentre Adam Ounas è stato ancora assente. Parzialmente in gruppo Alessandro Zanoli, personalizzato invece per Karim Zedadka e Giuseppe Ambrosino. Proprio questi ultimi sono rimasti in campo al termine dell’con Luciano. Il tecnico ...

