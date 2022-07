Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi incantano al Giffoni | ecco cosa è accaduto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 26 luglio 2022) I due ex gieffinirubano la scena alFilm Festival:alla coppia Ieriha deciso di fare una bella improvvisata alla sua. La conduttrice e influencer, come ormai noto sta conducendo ilFilm Festival insieme a Nicolò De Devitiis, dove i due stanno facendo un vero e proprio figurone. Nel corso della giornata di ieri però la figlia di Fariba Tehrani si è ritrovata a fare i conti con una piacevole sorpresa da parte del suo, che si è presentato aValle Piana per riabbracciare la fidanzata, impegnata fino a fine mese nella ...