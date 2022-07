fisco24_info : Petrolio: chiude in calo a New York a 94,98 dollari: Quotazioni perdono l'1,78% - Eedaii : RT @sconnesso_: Belpietro: si dovrebbe fare ammenda e dire 'VI ABBIAMO RACCONTATO UN SACCO DI BALLE' -Embargo petrolio russo? Russia lo ven… - Corry08101961 : RT @sconnesso_: Belpietro: si dovrebbe fare ammenda e dire 'VI ABBIAMO RACCONTATO UN SACCO DI BALLE' -Embargo petrolio russo? Russia lo ven… - avatar1dory : RT @sconnesso_: Belpietro: si dovrebbe fare ammenda e dire 'VI ABBIAMO RACCONTATO UN SACCO DI BALLE' -Embargo petrolio russo? Russia lo ven… - LKlimex : RT @sconnesso_: Belpietro: si dovrebbe fare ammenda e dire 'VI ABBIAMO RACCONTATO UN SACCO DI BALLE' -Embargo petrolio russo? Russia lo ven… -

Nel listino principalein netto calo Banco Bpm ( - 3,1%). Male anche Bper ( - 2,8%), Mps ( - ... In flessione l'energia con il prezzo delche gira in calo dopo una mattinata in positivo. ...In rialzo il prezzo del, mentre il nuovo taglio delle forniture di gas naturale all'Europa ... Andamento dello spread Btp / Bund Spreada 235 punti, rendimento scende al 3,35% Chiusura ... Petrolio: chiude in calo a New York a 94,98 dollari - Economia (ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,78% a 94,98 dollari al barile. (ANSA).La Borsa di Milano (-1,04%) chiude in calo e indossa la maglia nera tra i principali listini del Vecchio continente. Su Piazza Affari, dove pesano le banche e le auto, scivolano Moncler (-4,5%) e Tim ...