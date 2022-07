Per rivivere l'epopea dell'82 e di un evento diventato immaginario della comunità nazionale (Di martedì 26 luglio 2022) ITALIA – BRASILE 3-2 – LA PARTITAGenere: DocumentarioRegia: Jacopo Rondinelli. Su Sky Documentaries e on demand Mondiali 1982: i campioni del mondo ieri e oggi guarda le foto Leggi anche › Mondiali 1982. Su Rai 1 “Il viaggio degli eroi”: iniziato malissimo, finito come nessuno immaginava Quarant’anni da quel 5 luglio 1982. Quarant’anni da Italia-Brasile 3-2 al Mundial di Spagna. Una data che ha segnato uno spartiacque nella storia non solo dello sport azzurro, ma probabilmente ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 luglio 2022) ITALIA – BRASILE 3-2 – LA PARTITAGenere: DocumentarioRegia: Jacopo Rondinelli. Su Sky Documentaries e on demand Mondiali 1982: i campioni del mondo ieri e oggi guarda le foto Leggi anche › Mondiali 1982. Su Rai 1 “Il viaggio degli eroi”: iniziato malissimo, finito come nessuno immaginava Quarant’anni da quel 5 luglio 1982. Quarant’anni da Italia-Brasile 3-2 al Mundial di Spagna. Una data che ha segnato uno spartiacque nella storia non soloo sport azzurro, ma probabilmente ...

