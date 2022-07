Pentathlon, Mondiali 2022: Colasanti, Cicinelli e Parisi centrano la semifinale in Egitto (Di martedì 26 luglio 2022) L’Italia del Pentathlon moderno maschile ha incantato in occasione dei Mondiali Senior di categoria, in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Matteo Cicinelli (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) hanno infatti centrato le semifinali, con il solo Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), peraltro per un soffio, fuori da penultimo atto della competizione. Colasanti si è affermato nel gruppo A con 1163 punti valsi il tredicesimo posto, mentre rispettivamente diciannovesimo con 1140 e secondo con 1180 Malan e Parisi; quest’ultimo nel gruppo B. Grande attesa, quindi, per la contesa verso la finale presso l’Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport: azzurri pronti a sorprendere ancora il ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) L’Italia delmoderno maschile ha incantato in occasione deiSenior di categoria, in corso di svolgimento ad Alessandria d’. Matteo(Carabinieri), Alessandro(Carabinieri) e Giuseppe Mattia(Carabinieri) hanno infatti centrato le semifinali, con il solo Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), peraltro per un soffio, fuori da penultimo atto della competizione.si è affermato nel gruppo A con 1163 punti valsi il tredicesimo posto, mentre rispettivamente diciannovesimo con 1140 e secondo con 1180 Malan e; quest’ultimo nel gruppo B. Grande attesa, quindi, per la contesa verso la finale presso l’Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport: azzurri pronti a sorprendere ancora il ...

sportface2016 : #Pentathlon, #Mondiali 2022: #Colasanti, #Cicinelli e #Parisi centrano la semifinale in Egitto - zazoomblog : Pentathlon moderno Mondiali 2022: Montecchia e Rinaudo quinte nella staffetta femminile - #Pentathlon #moderno… - zazoomblog : Pentathlon Mondiali 2022: Stefano Frezza e Roberto Micheli decimi nella staffetta maschile - #Pentathlon #Mondiali… - sportface2016 : Italia decima nella staffetta maschile ai Mondiali di pentathlon - CatelliRossella : Pentathlon: da domani Mondiali in Egitto, 12 azzurri in gara - Sport - ANSA -