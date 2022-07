Milan, ottimismo per De Ketelaere ma risalgono le quotazioni di Ziyech (Di martedì 26 luglio 2022) L'unica cosa che manca per concludere con successo l'operazione è l'accordo col Bruges, società al quale, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara proveranno a strappare il ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 26 luglio 2022) L'unica cosa che manca per concludere con successo l'operazione è l'accordo col Bruges, società al quale, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara proveranno a strappare il ...

VitoGirolamo27 : ????????Altra giornata chiave per l’affare #DeKetelaere - #Milan: oggi i #rossoneri alzaranno l’offerta portando la ba… - WgAlenta : RT @Milannews24_com: De Ketelaere al Milan, scintilla di ottimismo: la chiusura a metà strada - infoitsport : Mercato Milan, cresce l’ottimismo per De Ketelaere - SempreMilanit : ??? Trovata la terza via per #DeKetelaere ? Scintilla di ottimismo tra #Milan e #Bruges #SempreMilan - Milannews24_com : De Ketelaere al Milan, scintilla di ottimismo: la chiusura a metà strada -