L’ultimo match di Ric Flair suscita emozioni contrastanti (Di martedì 26 luglio 2022) Il 31 Luglio ci sarà un evento di wrestling targato JCP (Jim Crockett Promotions) in cui assisteremo alL’ultimo match del “Nature Boy” Ric Flair. Il wrestler settantatreenne lo aveva annunciato qualche mese fa, mostrandosi in alcuni video mentre si allenava con Jay Lethal, atleta che fa la spola tra la ROH e la AEW. Ad onor del vero, questo sarebbe almeno il “secondo match di addio” che lo vede coinvolto nell’arco degli ultimi 13 anni. Il “primo” fu in quel di Wrestlemania 24 contro Shawn Michaels che perse, venendo costretto dalla stipulazione del match ad appendere gli stivali al chiodo. Poi, un breve corso in TNA in cui non brillò per qualità di incontri o di storyline. Infine il “congedo”, la morte del figlio e l’ictus. Ric Flair torna in pista ! Dopo il malore è stato ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 26 luglio 2022) Il 31 Luglio ci sarà un evento di wrestling targato JCP (Jim Crockett Promotions) in cui assisteremo aldel “Nature Boy” Ric. Il wrestler settantatreenne lo aveva annunciato qualche mese fa, mostrandosi in alcuni video mentre si allenava con Jay Lethal, atleta che fa la spola tra la ROH e la AEW. Ad onor del vero, questo sarebbe almeno il “secondodi addio” che lo vede coinvolto nell’arco degli ultimi 13 anni. Il “primo” fu in quel di Wrestlemania 24 contro Shawn Michaels che perse, venendo costretto dalla stipulazione delad appendere gli stivali al chiodo. Poi, un breve corso in TNA in cui non brillò per qualità di incontri o di storyline. Infine il “congedo”, la morte del figlio e l’ictus. Rictorna in pista ! Dopo il malore è stato ...

IsolaWrestling : BOOKER T SULL’ULTIMO MATCH DI RIC FLAIR: “QUESTO POTREBBE ESSERE L’ATTRAVERSAMENTO DELLA PORTA PROIBITA…” - gianniiannone22 : RT @Fight_Clubbing: The Gladiator is back! ???? L’italiano #GuidoVianello torna sul ring a distanza di un anno dal suo ultimo match e conqu… - Fight_Clubbing : The Gladiator is back! ???? L’italiano #GuidoVianello torna sul ring a distanza di un anno dal suo ultimo match e c… - zazoomblog : Booker t sull’ultimo match di Ric Flair: “Questo potrebbe essere l’attraversamento della porta proibita…” -… - il_teatrante : @teozorzoli @LaDialettica @FiorinoLuca L’idea non era malvagia: la parte gialla è il tragitto del match point dell’… -

Roosters Romagna: Vittoria campionato nazionale football americano ...in proprio e corre in touch down per la prima marcatura del match. ma sprecano tutto con l'ottimo intercetto di Tarroni, che di ... ritrovano energia in attacco, e ad un minuto dall'ultimo break ... E se il nostro uomo fosse Lorenzo Musetti ...a terra per esultare e far scivolare via le tensioni dell'ultimo ...Lorenzo sorridente a fine partita - ho avuto così tanti match ... l'intensità e la solidità di Sinner sono simili a quelle di Djokovic, ... Federvolley ...in proprio e corre in touch down per la prima marcatura del. ma sprecano tutto con'ottimo intercetto di Tarroni, che di ... ritrovano energia in attacco, e ad un minuto dall'break ......a terra per esultare e far scivolare via le tensioni dell'...Lorenzo sorridente a fine partita - ho avuto così tanti...'intensità e la solidità di Sinner sono simili a quelle di Djokovic, ... A Cuneo la presentazione del DHL Test Match Tournament