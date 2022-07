L'Agenzia delle entrate non ha subito alcun attacco informatico, dice Sogei (Di martedì 26 luglio 2022) Le indagini della società di gestione delle infrastrutture tecnologiche dell'amministrazione finanziaria non hanno riscontrato violazioni. Il gruppo Lockbit ha effettivamente sottratto 100 gigabyte di dati: a chi appartengono dunque? Leggi su wired (Di martedì 26 luglio 2022) Le indagini della società di gestioneinfrastrutture tecnologiche dell'amministrazione finanziaria non hanno riscontrato violazioni. Il gruppo Lockbit ha effettivamente sottratto 100 gigabyte di dati: a chi appartengono dunque?

Agenzia_Ansa : Accertamenti su un possibile attacco hacker all'Agenzia delle Entrate. Indagini per verificare se sono stati rubati… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev tenta di rilanciare il turismo. Le proposte vanno dal 'relax' di Leopoli alle gite nel canyon di Ka… - fanpage : ??ULTIM’ORA - Attacco hacker all’Agenzia delle Entrate, rubati dati sul sito. Chiesto il riscatto e dato ultimatum… - anno_domini2000 : Quindi se hai voglia di bombare poco non è perché l'Agenzia delle Entrate ti ha mandato una cartella da 50.000 euro… - CyberSecHub0 : RT @Umberto_Rapetto: come gli UFO, gli hacker non esistono... parola di #SOGEI! -