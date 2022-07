La storia del volto di un uomo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 26 luglio 2022) Una sensazione che forse conoscete. Siete in un bar con degli amici, vi state divertendo, e siete un po’ brilli. Vi alzate per andare alla toilette. Mentre aprite la porta, alzate lo sguardo verso lo specchio, e vedete un’immagine refratta, sfuocata di voi stessi, e per un attimo vi domandate: chi è quel tipo? Solo che siete voi, certo che siete voi, conoscete quel sorriso, quegli occhi. La stanza gira, vi sentite un po’ a disagio mentre ricomponete il puzzle del vostro riflesso in un’immagine solida. È così che mi sono sentito io, per un anno o giù di lì, mentre i cambiamenti provocati dal testosterone lentamente si assestavano nel mio corpo e la faccia che conoscevo cambiava e assumeva una forma diversa. Ho iniziato a prendere il testosterone a gennaio 2020. Otto settimane dopo, siamo entrati in lockdown e mi sono trasferito con amici in una casa di Limerick, nel sudovest ...