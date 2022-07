Juve Depay | dalla Spagna sicuri | «Affare possibile»

(Di martedì 26 luglio 2022)sono, l’con il Barcellona è: la richiesta è di 20 milionisono, l’con il Barcellona è. I bianconeri sono una delle squadre interessate all’olandese e potrebbero fare sul serio in questa sessione di mercato. La richiesta dei blaugrana non è nemmeno elevata visto i 20 milioni che gli spagnoli chiedono per l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A DISP.: Pena, Balde, Piqué, Kessie, Fati, Dembelé, Nico, De Jong, Depay, Tenas, Aubameyang, Dest, Pjanic. Juventus (4 - 3 - 3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Pellegrini; McKennie, Locatelli, ... Barcellona-Juventus, seconda amichevole per i bianconeri negli USA: come vederla in TV, streaming e formazioni in campo a Dallas ... 7:43 - Memphis Depay sembra destinato a lasciare l'FC Barcelona quest'estate. La concorrenza è agguerrita e Xavi avrebbe già detto che l'attaccante ...