"Giorgia Meloni non è fascista. Chi lo afferma è uno stolto", il tweet di Fondazione Einaudi che ha sollevato un polverone di polemiche (Di martedì 26 luglio 2022) Tutto è partito da un tweet. Una risposta a una serie di commenti emersi su alcuni organi di stampa (e sui social) anche da parte di esponenti del mondo politico (e non solo). La Fondazione Einaudi ha deciso di prendere una posizione sull'etichetta di "fascista" affibbiata – non solo da oggi – a Giorgia Meloni. Il centro di ricerca, fondato da Giovanni Malagodi nel 1962, non si è limitato a respingere quella definizione, ma ha anche dato un giudizio di merito nei confronti di chi utilizza quell'aggettivo politico nei confronti della Presidente di Fratelli d'Italia. L'on. @GiorgiaMeloni non è fascista. Chi lo afferma è uno stolto. Si può dissentire in tutto o in parte dalle sue idee, ma non si possono ...

