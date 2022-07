Gazzetta – Napoli, oggi visite mediche per Kim Min Jae (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 09:11:47 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Risolti i problemi legati a questioni fiscali in Sud Corea per il difensore: oggi a Villa Stuart, poi in ritiro a Castel di Sangro. Domani primo allenamento con la squadra Il giorno di Kim è arrivato: dopo una lunga attesa il difensore sudcoreano è partito all’alba dal Portogallo per raggiungere Roma e altrettanto ha fatto – di buon mattino – il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, che da Castel di Sangro sta raggiungendo la Capitale per sovrintendere alle visite mediche che il nuovo centrale azzurro sosterrà – come di consueto – a Villa Stuart. accordo nella notte — La telenovela Kim si stava infittendo nelle ultime ore dopo che il Napoli aveva trovato l’accordo con il ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 09:11:47 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Risolti i problemi legati a questioni fiscali in Sud Corea per il difensore:a Villa Stuart, poi in ritiro a Castel di Sangro. Domani primo allenamento con la squadra Il giorno di Kim è arrivato: dopo una lunga attesa il difensore sudcoreano è partito all’alba dal Portogallo per raggiungere Roma e altrettanto ha fatto – di buon mattino – il medico sociale del, Raffaele Canonico, che da Castel di Sangro sta raggiungendo la Capitale per sovrintendere alleche il nuovo centrale azzurro sosterrà – come di consueto – a Villa Stuart. accordo nella notte — La telenovela Kim si stava infittendo nelle ultime ore dopo che ilaveva trovato l’accordo con il ...

