Gas: R.Ceca, tagli provano che Ue deve affrancarsi da Mosca (Di martedì 26 luglio 2022) Il nuovo drastico taglio delle forniture di gas annunciato da Gazprom è "un'ulteriore prova" che l'Europa deve "ridurre la sua dipendenza dalle forniture russe il prima possibile", ha dichiarato Jozef ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Il nuovo drasticoo delle forniture di gas annunciato da Gazprom è "un'ulteriore prova" che l'Europa"ridurre la sua dipendenza dalle forniture russe il prima possibile", ha dichiarato Jozef ...

TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Gas, ottimismo per un accordo sul piano #Ue in giornata. La nuova bozza messa sul tavolo dalla presidenza ceca dell’Ue è… - sole24ore : ?? #Gas, ottimismo per un accordo sul piano #Ue in giornata. La nuova bozza messa sul tavolo dalla presidenza ceca d… - Profilo3Marco : RT @sole24ore: ?? #Gas, ottimismo per un accordo sul piano #Ue in giornata. La nuova bozza messa sul tavolo dalla presidenza ceca dell’Ue è… - FatimaCurzio : RT @sole24ore: ?? #Gas, ottimismo per un accordo sul piano #Ue in giornata. La nuova bozza messa sul tavolo dalla presidenza ceca dell’Ue è… - sole24ore : ?? #Gas, ottimismo per un accordo sul piano #Ue in giornata. La nuova bozza messa sul tavolo dalla presidenza ceca d… -