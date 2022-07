Ermal Meta, grosso problema di salute, annullati i concerti: le immagini di cosa succede (Di martedì 26 luglio 2022) Le immagini condivise dal cantante sono in effetti inquietanti e mostrano dei gonfiori nella zona dell’occhio e delle tempie, che lo costringono a tenere le palpebre chiuse. In queste ore i fan di Ermal Meta stanno vivendo una forte ansia: il cantante ha infatti annullato i suoi impegni sul palco per via di alcuni problemi di salute che sembrano, per ora, avere un’origine sconosciuta. Il cantante ha anche diffuso alcune immagini che mostrano il suo attuale stato di salute. Ermal Meta, problemi di salute: “Mi si gonfiano parti del viso e della testa” La situazione, per Ermal Meta, è preoccupante ed inspiegabile, di cui ha parlato lui stesso nelle stories di Instagram: “Sono diversi giorni ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 luglio 2022) Lecondivise dal cantante sono in effetti inquietanti e mostrano dei gonfiori nella zona dell’occhio e delle tempie, che lo costringono a tenere le palpebre chiuse. In queste ore i fan distanno vivendo una forte ansia: il cantante ha infatti annullato i suoi impegni sul palco per via di alcuni problemi diche sembrano, per ora, avere un’origine sconosciuta. Il cantante ha anche diffuso alcuneche mostrano il suo attuale stato di, problemi di: “Mi si gonfiano parti del viso e della testa” La situazione, per, è preoccupante ed inspiegabile, di cui ha parlato lui stesso nelle stories di Instagram: “Sono diversi giorni ...

