Elezioni 2022, Letta: "Noi o Meloni, non ci sarà pareggio" (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – "Il voto" alle Elezioni politiche 2022 "darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell'altra, il pareggio non è contemplato. O vince l'Europa comunitaria o quella dei nazionalismi", "la scelta è fra noi e Meloni". Lo ha detto Enrico Letta in Direzione. "Sui diritti – ha scandito il segretario del Pd – c'è la differenza più grande tra noi e loro", la destra. "Mai come questa volta nel Paese è in gioco il futuro della società italiana e di milioni di giovani che vogliono vivere in una società in cui si è liberi". "La prossima legislatura sia quella del lavoro, si riprenda un percorso costruttivo per consentire al lavoro di essere al centro". Il Paese "deve premiare e incentivare il lavoro, per i più giovani" ha sottolineato il leader dem.

