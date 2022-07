“E’ un reato” | Selvaggia Lucarelli ‘affronta’ Chiara Ferragni dopo lo scivolone su TikTok

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 26 luglio 2022) Unodinon è passato inosservato a, spesso accusata di sollevare polemiche sui personaggi di turno. Anche questa volta però l’osservazione della giornalista non fa una piega, soprattutto se sei un personaggio così seguito come lae se solo pochi giorni fa ha denunciato la situazione di illegalità a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.