Dl aiuti, in Cdm stima del prossimo decreto sale a 14,3 miliardi (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l”Adnkronos da fonti di governo, il prossimo decreto aiuti – atteso in Consiglio dei ministri la prossima settimana – ammonterà a 14,3 miliardi. E’ la stima emersa nel corso del Cdm, appena terminato, in cui si è discusso anche delle coperture del provvedimento di sostegno a famiglie e imprese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l”Adnkronos da fonti di governo, il– atteso in Consiglio dei ministri la prossima settimana – ammonterà a 14,3. E’ laemersa nel corso del Cdm, appena terminato, in cui si è discusso anche delle coperture del provvedimento di sostegno a famiglie e imprese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

