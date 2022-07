Direzione Pd, Enrico Letta: «La sfida è tra noi e Meloni, non esiste il pareggio» – Il video (Di martedì 26 luglio 2022) Comincia salutando i ragazzi del Fridays for Future. Poi dice (o meglio: ribadisce) che la sfida è tra il Pd e Meloni. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta apre così la sua relazione alla Direzione che si svolge alla Camera. «Noi siamo qui non semplicemente a garantire il passato o a far sì a salvaguardare i patrimoni del passato, ma a sviluppare i talenti del futuro: in Italia si sta svolgendo un appuntamento molto importante, tanti giovani a Torino», i ragazzi del Fridays for Future, «stanno ragionando su quello che accade al nostro ambiente e su come orientare le scelte e orientare la politica», esordisce il segretario. «Nella giornata di ieri abbiamo ascoltato le frasi di esponenti della destra per affossare il green deal europeo», aggiunge Letta. «Dobbiamo far fare ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Comincia salutando i ragazzi del Fridays for Future. Poi dice (o meglio: ribadisce) che laè tra il Pd e. Il segretario del Partito Democraticoapre così la sua relazione allache si svolge alla Camera. «Noi siamo qui non semplicemente a garantire il passato o a far sì a salvaguardare i patrimoni del passato, ma a sviluppare i talenti del futuro: in Italia si sta svolgendo un appuntamento molto importante, tanti giovani a Torino», i ragazzi del Fridays for Future, «stanno ragionando su quello che accade al nostro ambiente e su come orientare le scelte e orientare la politica», esordisce il segretario. «Nella giornata di ieri abbiamo ascoltato le frasi di esponenti della destra per affossare il green deal europeo», aggiunge. «Dobbiamo far fare ...

