Da Amazon Prime un’altra stangata per i tifosi di calcio: ora servono più soldi anche per guardare la Champions (Di martedì 26 luglio 2022) Prima Dazn, ora anche Amazon Prime. Dopo l’aumento degli abbonamenti per vedere la prossima Serie A, arriva il turno anche della Champions League: l’abbonamento Prime mensile, che comprende anche un match a settimana della competizione europea, sale dagli attuali 3,99 a 4,99 euro al mese, mentre il pacchetto annuale passerà da 36 a 49.90 all’anno. Per i tifosi italiani, già costretti a dividersi tra Dazn, Amazon e Sky per poter vedere tutto il calcio italiano ed europeo, è l’ennesima stangata. A inizio giugno, come detto, è arrivata la notizia dei rincari di Dazn: l’abbonamento base a 30 euro al mese, ma senza possibilità di condividerlo con nessuno. Per poter registrare fino a sei dispositivi, di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Prima Dazn, ora. Dopo l’aumento degli abbonamenti per vedere la prossima Serie A, arriva il turnodellaLeague: l’abbonamentomensile, che comprendeun match a settimana della competizione europea, sale dagli attuali 3,99 a 4,99 euro al mese, mentre il pacchetto annuale passerà da 36 a 49.90 all’anno. Per iitaliani, già costretti a dividersi tra Dazn,e Sky per poter vedere tutto ilitaliano ed europeo, è l’ennesima. A inizio giugno, come detto, è arrivata la notizia dei rincari di Dazn: l’abbonamento base a 30 euro al mese, ma senza possibilità di condividerlo con nessuno. Per poter registrare fino a sei dispositivi, di cui ...

emenietti : in un colpo solo l’abbonamento ad amazon prime aumenta di quasi il 40% ?? - repubblica : Amazon Prime, aumenta il prezzo dell'abbonamento: dal 15 settembre la tariffa annuale salirà da 36 a 49,90 euro - sole24ore : ?? #Amazon corre ai ripari contro costi e inflazione e aumenta i prezzi di #Prime. «È la prima volta che modifichiam… - Luxgraph : Amazon Prime, l’aumento del 38%: 4 volte oltre l’inflazione, la concorrenza travolta #corriere #news #2022 #italy… - Gianlaura_73 : RT @IGNitalia: #AmazonPrime sale di prezzo in Italia per la terza volta: l'abbonamento annuale passa da €36 a €49,90, il mensile da €3,99 a… -