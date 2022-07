Covid oggi Lazio, 6.892 contagi e 10 morti. A Roma 3.032 casi (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.892 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 luglio 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.453 tamponi molecolari e 35.894 antigenici con un tasso di positività al 16,6%. I ricoverati sono 1.121, 5 in meno da ieri, 74 le terapie intensive occupate, una in meno di ieri, e 8.693 i guariti delle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 3.032. Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 1.005 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 1.036 i nuovi casi e 2 i decessi; la Asl Roma 3 registra 991 nuovi casi e 1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.892 i nuovida Coronavirus, 26 luglio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.453 tamponi molecolari e 35.894 antigenici con un tasso di positività al 16,6%. I ricoverati sono 1.121, 5 in meno da ieri, 74 le terapie intensive occupate, una in meno di ieri, e 8.693 i guariti delle ultime 24 ore. Icittà sono a quota 3.032. Nel dettaglio: nella Asl1 sono 1.005 i nuovie 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl2 sono 1.036 i nuovie 2 i decessi; la Asl3 registra 991 nuovie 1 ...

