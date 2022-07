Cosa resta della democrazia tunisina dopo il referendum di Saied (Di martedì 26 luglio 2022) Il 27,5% dei tunisini è andato a votare per il referendum costituzionale che stravolgerà la forma di Stato che il Paese aveva raggiunto dal 2014 a oggi, trasformandolo in un iper-presidenzialismo che sposta tutti i poteri sull’attuale capo di stato, Kais Saied. L’affluenza non è stata alta, ma il risultato favorevole alla riforma praticamente totale, oltre al 90%. In assenza di quorum, Saied rilancia il successo, frutto di un percorso innescato il 25 luglio dello scorso anno e sfociato nella rivoluzione referendaria – dopo la sospensione delle attività parlamentari e la subordinazione di quelle dell’esecutivo sotto il suo controllo. La Tunisia è stata il luogo di nascita della Primavera araba e l’unica democrazia a uscirne positivamente, almeno per una fase della sua ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) Il 27,5% dei tunisini è andato a votare per ilcostituzionale che stravolgerà la forma di Stato che il Paese aveva raggiunto dal 2014 a oggi, trasformandolo in un iper-presidenzialismo che sposta tutti i poteri sull’attuale capo di stato, Kais. L’affluenza non è stata alta, ma il risultato favorevole alla riforma praticamente totale, oltre al 90%. In assenza di quorum,rilancia il successo, frutto di un percorso innescato il 25 luglio dello scorso anno e sfociato nella rivoluzione referendaria –la sospensione delle attività parlamentari e la subordinazione di quelle dell’esecutivo sotto il suo controllo. La Tunisia è stata il luogo di nascitaPrimavera araba e l’unicaa uscirne positivamente, almeno per una fasesua ...

