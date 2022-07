Carolyn Smith svela un retroscena su Milly Carlucci | Cosa le dissi la prima volta che mi chiamò

(Di martedì 26 luglio 2022) Ospite de l'Estate in diretta,ha parlato dell'esperienza a Ballando con le Stelle e dei suoi trascorsi burrascosi con un male che però ha sconfitto.non ha bisogno di presentazioni. La sua carriera di ballerina è cominciata quando era giovanissima, all'età di 5 anni. Ha praticato danza classica, atletica leggera e ginnastica artistica nella nazionale scozzese. A soli 15 anni si è classificata finalista ai campionati Europei, dove ha raggiunto il settimo posto. I campionati del Mondo e altre importanti manifestazioni sportive ne hanno confermato il talento. Si è trasferita nel 1982 in Italia, in seguito al matrimonio con un collega. Qui,si è dedicata all'insegnamento. Ha aperto una scuola di danza, la...

, star della danza e giudice di Ballando con le stelle, è stata intervistata nella giornata di ieri dal programma di Rai Uno, Estate in Diretta: 'Sono sempre stata circondata dalla ...È statal'ospite della puntata di oggi, lunedì 25 luglio, di Estate in diretta . La giurata dello show di ballo di Rai1 ha concesso una breve ma intensa intervista dove ha raccontato la sua ...Carolyn Smith, ospite dell’ultima puntata di “Estate in Diretta”, ha rivelato un simpatico aneddoto riguardante il suo primo incontro con Milly Carlucci. “Il mio primo ricordo con Milly Una cosa trop ...Carolyn Smith è stata ospite ieri del programma Estate in Diretta, su Rai Uno. Ecco le sue parole in diretta tv, cos'ha detto ...