Bernardeschi: «Toronto è spaziale, accoglienza pazzesca. Ecco chi mi ha convinto» (Di martedì 26 luglio 2022) L’esterno italiano Bernardeschi ha parlato del suo primo impatto al Toronto e del calcio nella MLS Federico Bernardeschi è entusiasta della sua nuova esperienza al Toronto. L’esterno italiano ne ha parlato in una intervista a Tuttosport. Toronto – «La città è spaziale. Sembra New York, ma più vivibile. L’accoglienza è stata pazzesca: una passione travolgente. E poi trentacinquemila persone allo stadio che tifano come matte, i fumogeni, i bandieroni: mammamia che roba!». GOL ALL’ESORDIO – «Sensazione fantastica. Meravigliosa. Un modo fiabesco per iniziare questa avventura». TRATTATIVA – «Andrea D’Amico è stato spettacolare. Ha trattato per me e per il Toronto, soddisfando entrambe. È lui che mi ha aperto gli occhi sul ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) L’esterno italianoha parlato del suo primo impatto ale del calcio nella MLS Federicoè entusiasta della sua nuova esperienza al. L’esterno italiano ne ha parlato in una intervista a Tuttosport.– «La città è. Sembra New York, ma più vivibile. L’è stata: una passione travolgente. E poi trentacinquemila persone allo stadio che tifano come matte, i fumogeni, i bandieroni: mammamia che roba!». GOL ALL’ESORDIO – «Sensazione fantastica. Meravigliosa. Un modo fiabesco per iniziare questa avventura». TRATTATIVA – «Andrea D’Amico è stato spettacolare. Ha trattato per me e per il, soddisfando entrambe. È lui che mi ha aperto gli occhi sul ...

DiMarzio : #MLS | Esordio da sogno per #Insigne e #Bernardeschi con il #Toronto - DiMarzio : .@TorontoFC, Federico #Bernardeschi si è presentato in conferenza stampa parlando dei suoi obiettivi, delle offerte… - CalcioNews24 : L'entusiasmo di #Bernardeschi per il trasferimento al #Toronto - AleInBiancoNero : RT @g_play84: Se nella vita vi sentite fuori posto, se pensate di non meritarvi quello che la vita vi ha riservato.... pensate ritrovarvi c… - junews24com : Bernardeschi: «Juve? Rimpianti all'inizio. Vi svelo cosa è successo» - -