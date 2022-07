Aria condizionata, ecco il trucco dello straccio: raffreddi di più e consumi di meno! (Di martedì 26 luglio 2022) Il caldo in questi giorni è a dir poco insopportabile. Le temperature sfiorano i quaranta gradi e riposare di notte diventa un’impresa epica, soprattutto per tutti coloro che hanno la sveglia presto il giorno dopo. Anche recarsi in macchina al lavoro mette a dura prova i nostri nervi, stare sotto il solo in fila per ora è davvero complesso e per questo facciamo costante ricorso all’Aria condizionata. Ovviamente il condizionatore porta ad un aumento dei prezzi: vediamo insieme un metodo efficace per abbassare i costi rifrescando comunque l’auto.



Con temperature così elevate, è quasi impossibile stare in coda in automobile senza Aria condizionata. Allo stesso tempo però troppo Aria porta ad un aumento del consumo del carburante, che in questi giorni ha raggiunto prezzi assurdi. Quale può essere la ... Leggi su tvzap (Di martedì 26 luglio 2022) Il caldo in questi giorni è a dir poco insopportabile. Le temperature sfiorano i quaranta gradi e riposare di notte diventa un’impresa epica, soprattutto per tutti coloro che hanno la sveglia presto il giorno dopo. Anche recarsi in macchina al lavoro mette a dura prova i nostri nervi, stare sotto il solo in fila per ora è davvero complesso e per questo facciamo costante ricorso all’. Ovviamente il condizionatore porta ad un aumento dei prezzi: vediamo insieme un metodo efficace per abbassare i costi rifrescando comunque l’auto.Con temperature così elevate, è quasi impossibile stare in coda in automobile senza. Allo stesso tempo però troppoporta ad un aumento del consumo del carburante, che in questi giorni ha raggiunto prezzi assurdi. Quale può essere la ...

lucasofri : Il futuro prossimo delle estati urbane europee sarà un lockdown permanente in case tutte con l’aria condizionata me… - francescocosta : Oggi su Morning: il centrodestra discute di come spartirsi i posti dopo la vittoria; i programmi elettorali sono so… - Agenzia_Ansa : A Parigi arrivano le multe per quei negozi che tengono accesa l'aria condizionata senza chiudere la porta del loro… - s0ftjake : RT @OrnellaVanoni: @Mahmood_Music Caro ami mi spiace e’ il caldo il sudore l’aria condizionata auguri affettuosi - AlfioNero : Cosa c'entra ? Mi riferivo al campanilismo italico. Ma poi, secondo lei, l'aria condizionata sotto i 19° l'hanno ch… -