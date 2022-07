Amazon Prime: cambiamenti in vista, aumenta il prezzo (Di martedì 26 luglio 2022) Il cambiamento dal 15 settembre Dal 15 settembre cambiano le tariffe di Amazon Prime in Italia. La notizia era nell’aria visto che a inizio anno c’era stato un amento anche negli Stati Uniti. Il servizio di Amazon Prime, dal 15 settembre, per chi ha sottoscritto un servizio annuale passerà a 49,90 euro. L’amento di Amazon Prime L’ annuale passerà da 36 euro a 49,90 euro Il mensile passerà da 3,99 euro a 4,99 euro L’annuale Prime Student passerà da 18 euro a 24,95 euro Il Prime Student passerà da 1,99 euro a 2,49 euro La notizia è arrivato dallo stesso colosso mediante una mail mandata agli abbonati in cui si informa del cambiamento contrattuale. Viene sottolineato come si tratti del primo aumento dal 2018, legato alla necessità di coprire i costi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 luglio 2022) Il cambiamento dal 15 settembre Dal 15 settembre cambiano le tariffe diin Italia. La notizia era nell’aria visto che a inizio anno c’era stato un amento anche negli Stati Uniti. Il servizio di, dal 15 settembre, per chi ha sottoscritto un servizio annuale passerà a 49,90 euro. L’amento diL’ annuale passerà da 36 euro a 49,90 euro Il mensile passerà da 3,99 euro a 4,99 euro L’annualeStudent passerà da 18 euro a 24,95 euro IlStudent passerà da 1,99 euro a 2,49 euro La notizia è arrivato dallo stesso colosso mediante una mail mandata agli abbonati in cui si informa del cambiamento contrattuale. Viene sottolineato come si tratti del primo aumento dal 2018, legato alla necessità di coprire i costi ...

emenietti : in un colpo solo l’abbonamento ad amazon prime aumenta di quasi il 40% ?? - RFinanziari : Inb4 Nessuno: Tiktoker di finanza personale: 'per risparmiare sull'abbonamento di Amazon Prime, fai un abbonament… - _exgel_ : @sposaisterica @Al3xI98O noi usiamo tutto il gg amazon video e con prime almeno una volta a settimana compriamo qua… - MaxLap7 : RT @giannimacheda: Amazon mi ha comunicato che l’abbonamento annuale passa da 36 euro a 49,90. Sarà per l’aumento delle materie Prime. #a… - lucalaurenti12 : @durezzadelviver Io avevo prime quando costava 10 euro... Al primo rialzo che fecero anni fa lo tolsi e da allora n… -