Zorzi-Stanzani, crisi di coppia? L’indiscrezione (Di lunedì 25 luglio 2022) Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani starebbero vivendo un momento di crisi? Il gossip trapelerebbe dagli stessi account social dei due artisti. Ma ecco come stanno le cose Lo showman Tommaso Zorzi e il ballerino Tommaso Stanzani starebbero vivendo un momento di crisi? I due non appaiono insieme sui social da diverso tempo e all’appello mancherebbero i like di Zorzi ai recenti post del fidanzato. Al momento Stanzani è impegnato nel tour di Battiti Live, ma il ballerino non dimentica di aggiornare i fan pubblicando – seppur sporadicamente – foto e video sui suoi social. È dallo scorso 5 luglio, però, che Tommaso Zorzi non manifesta gradimento per i contenuti pubblicati dal fidanzato ed è per questo motivo che il gossip non tarda ad ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Tommasoe Tommasostarebbero vivendo un momento di? Il gossip trapelerebbe dagli stessi account social dei due artisti. Ma ecco come stanno le cose Lo showman Tommasoe il ballerino Tommasostarebbero vivendo un momento di? I due non appaiono insieme sui social da diverso tempo e all’appello mancherebbero i like diai recenti post del fidanzato. Al momentoè impegnato nel tour di Battiti Live, ma il ballerino non dimentica di aggiornare i fan pubblicando – seppur sporadicamente – foto e video sui suoi social. È dallo scorso 5 luglio, però, che Tommasonon manifesta gradimento per i contenuti pubblicati dal fidanzato ed è per questo motivo che il gossip non tarda ad ...

bernardi94c : RT @BimbadiTom: Gilda Zorzi-Stanzani :' Tranquilli raga...qui tengo tutto sotto controllo, io ...' ????#tzvip #tommasostanzani @Barbiroller1… - rihannaewendy : @Queemartullins Il vero problema per le stanzine sia zorzi non lo vogliono vedere vicino a stanzani User che f… - BimbadiTom : Gilda Zorzi-Stanzani :' Tranquilli raga...qui tengo tutto sotto controllo, io ...' ????#tzvip #tommasostanzani… - claudiacarigna1 : Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani - MariasoleEvens3 : @susymadfer @amyamy_wakeup Precisiamo che Susy ti ha taggato. Per mettere zizzania? Con me non funziona. Non sono o… -