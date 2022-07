Vittima di femminicidio, una sfilata per non dimenticare Anna Borsa (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà lunedì 25 luglio 2022, alle ore 11.30 nei locali dell’associazione “La Fenice” (via Principessa Sichelgaita, 76 – Salerno) la conferenza stampa di presentazione della sfilata di moda e di gioielli in ricordo di Anna Borsa, giovane di Pontecagnano Faiano Vittima di femminicidio. L’evento, in programma mercoledì 27 luglio 2022 nei locali della stazione marittima di Salerno a partire dalle 21, sarà presentato dal direttore artistico e presidente dell’associazione “La Fenice”, Giovanni Falcone, dalla sua collaboratrice, Benedetta Moscariello, dai presentatori della serata, Giovanni Novella e Lella Ventura, e da Vincenzo Borsa, fratello di Anna Borsa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà lunedì 25 luglio 2022, alle ore 11.30 nei locali dell’associazione “La Fenice” (via Principessa Sichelgaita, 76 – Salerno) la conferenza stampa di presentazione delladi moda e di gioielli in ricordo di, giovane di Pontecagnano Faianodi. L’evento, in programma mercoledì 27 luglio 2022 nei locali della stazione marittima di Salerno a partire dalle 21, sarà presentato dal direttore artistico e presidente dell’associazione “La Fenice”, Giovanni Falcone, dalla sua collaboratrice, Benedetta Moscariello, dai presentatori della serata, Giovanni Novella e Lella Ventura, e da Vincenzo, fratello di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

