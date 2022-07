Vecino Lazio, incontro con l’entourage: c’è l’ok del centrocampista (Di lunedì 25 luglio 2022) Accelerata della Lazio per quel che riguarda Vecino: incontro con l’entourage del centrocampista. E’ arrivato l’ok Accelerata da parte della Lazio per quel che riguarda Matias Vecino. Come riferito da Repubblica.it, ci sarebbe stato un incontro con l’entourage del calciatore uruguaiano, che avrebbe dato la sua completa disponibilità al trasferimento. A condurre la trattativa il direttore sportivo Igli Tare, con l’obiettivo di chiudere il prima possibile per continuare un ulteriore rinforzo a mister Sarri, che già avuto l’uruguaiano a disposizione ai tempi di Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Accelerata dellaper quel che riguardacondel. E’ arrivatoAccelerata da parte dellaper quel che riguarda Matias. Come riferito da Repubblica.it, ci sarebbe stato uncondel calciatore uruguaiano, che avrebbe dato la sua completa disponibilità al trasferimento. A condurre la trattativa il direttore sportivo Igli Tare, con l’obiettivo di chiudere il prima possibile per continuare un ulteriore rinforzo a mister Sarri, che già avuto l’uruguaiano a disposizione ai tempi di Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Lazio: #LuisAlberto vuole cambiare aria. #Ilic in attesa (priorità). E anche #Vecino - AlfredoPedulla : #Vecino-#Lazio: base di intesa. Si può chiudere in tre giorni - AlfredoPedulla : #Lazio-#Vecino: summit prossima settimana per chiudere - Aquila6811 : RT @CalcioNews24: #Vecino ha dato il suo ok al passaggio alla #Lazio ?? - CalcioNews24 : #Vecino ha dato il suo ok al passaggio alla #Lazio ?? -