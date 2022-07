Vaiolo delle scimmie | Bassetti | «Con 1700 casi in un giorno vacciniamo i deboli» Ilaria Capua | «Diffusione preoccupante»

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - robespierreit : @marielSiviglia che è 'n altra iattura dopo il vaiolo delle scimmie?????? - VivaldiGiovanni : Il vaiolo delle scimmie colpisce al 98% uomini gay, bisessuali di cui il 75% bianchi. Vaccinazione obbligatoria per… -

scimmie: sintomi, chi rischia e come si trasmette Roma, 25 luglio 2022 - Arriva l'approvazione per l'estensione del vaccino Imvanex della Bavarian Nordic contro ilscimmie . ...Il vertice dell'Oms Tedros Ghebreyesus ha dichiarato ilscimmie un'emergenza sanitaria d'interesse internazionale. L'etiope ha rovesciato la votazione del Comitato scientifico dell'Oms, che aveva bocciato il massimo livello d'allarme per la ...Situazione preoccupante per l'aumento di casi di vaiolo delle scimmie: 1700 casi al giorno. Gli esperti raccomandano la vaccinazione.Si tratta del più alto livello di allerta dell'Oms. L'obiettivo dell'allerta è cercare di contenere l'epidemia di vaiolo delle scimmie, che ha colpito quasi 17.000 persone in 74 Paesi. Ho deciso di ...